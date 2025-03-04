Сбер: жители Поволжья стали чаще открывать новый бизнес от 36 до 45 лет

Предприниматели Поволжья за 2024 год зарегистрировали около 15,5 тыс. новых компаний, используя сервис "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта" от дочерней компании Сбера "Деловая среда". Чаще всего своё дело в регионах Поволжья в 2024 году открывали жители в возрасте от 36 до 45 лет — их количество увеличилось на 30% по сравнению с 2023 годом. При этом 91% открытых в прошлом году компаний имеют форму ИП, а самая популярная сфера их деятельности — розничная торговля.

В топ-5 по количеству регистраций своего дела в Поволжье также вошли такие сферы, как деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, специализированные строительные работы, оптовая торговля и операции с недвижимым имуществом. Наибольший прирост из них показали розничная торговля (+36,4% по сравнению с 2023 годом), операции с недвижимым имуществом (+ 36,1%) и оптовая торговля (+24,3%).

Среди регионов присутствия Поволжского банка Сбербанка больше всего регистраций в 2024 году было в Самарской, Волгоградской и Астраханской областях. При этом по приросту количества регистраций в сравнении с 2023 годом лидируют Оренбургская (+46,3%), Пензенская (+35,1%) и Волгоградская области (+28,6%).

"Увеличение числа новых предпринимателей в возрасте от 36 до 45 лет свидетельствует о том, что жители Поволжья в полной мере осознают возможности и перспективы, которые открывает собственный бизнес. Мы видим, что именно эта возрастная группа проявляет активность в самых различных сферах, особенно в розничной торговле и операциях с недвижимостью. Это подтверждает, что опыт и жизненные навыки играют важную роль в успешном начале бизнеса. Мы, в свою очередь, продолжаем поддерживать начинающих предпринимателей всех возрастов, предоставляя им удобные и доступные инструменты для регистрации и открытия счёта", — заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

В целом среди российских предпринимателей наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля. В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.