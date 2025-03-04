Надежная защита: эксперт НОВИКОМа объяснил, зачем нужен самозапрет на кредиты

С 1 марта россияне могут устанавливать самозапрет на получение кредитов и микрозаймов. Добровольно отказаться от возможности оформления кредитных или заемных договоров на свое имя можно через Госуслуги либо в офисе конкретного банка. Эксперт НОВИКОМа объяснил смысл этого механизма и рассказал, как он поможет защититься от мошенников.

По словам директора Департамента разработки продуктов и клиентского сервиса НОВИКОМа Ярослава Сталь, самозапрет — это эффективный способ борьбы с мошенничеством, распространенным в потребительском кредитовании. Он позволяет защититься от спонтанных решений при получении кредита.

Самозапрет вносится в кредитную историю человека и не позволяет самостоятельно или с участием третьих лиц получить одобрение кредита в банке. Видя в кредитной истории установленный запрет, банк должен отказать человеку в кредите. Если, несмотря на запрет, кредитор заключит договор, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.

Эксперт банка Ростеха подчеркнул, что функция распространяется не на все виды продуктов.

"Самозапрет — это добровольный отказ от кредитов и займов в банках или микрофинансовых организациях. Он не распространяется на ипотеку, кредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, образовательные кредиты с господдержкой. Исключения обусловлены тем, что в этих случаях риски мошенничества минимальны из-за более сложной процедуры согласования", — сказал эксперт.

Добровольный отказ от оформления кредитов устанавливается на следующий день после приема соответствующего заявления. Функция является бесплатной и неограниченной по числу оформлений. Процедура отключения услуги происходит в течение двух дней, так как подразумевает период охлаждения. Это время позволит дополнительно обезопасить себя от действий мошенников.

"НОВИКОМ полностью поддерживает инициативу Банка России по введению механизма самозапрета. Это важный шаг в борьбе с мошенничеством, который позволит защитить людей от навязанных займов и финансовых потерь", — отметил директор Департамента разработки продуктов и клиентского сервиса НОВИКОМа Ярослав Сталь.