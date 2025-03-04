Жителя Самарской области будут судить за убийство родственника во время застолья

В Самарской области направили в суд уголовное дело 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 25 октября 2024 г. мужчина дома выпивал и поссорился с 73-летним родственником. В пылу конфликта он выстрелил оппоненту в голову из травматического оружия.
От полученных ранений пострадавший скончался в больнице в тот же день.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы