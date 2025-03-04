Жителя Самарской области будут судить за убийство родственника во время застолья

В Самарской области направили в суд уголовное дело 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 25 октября 2024 г. мужчина дома выпивал и поссорился с 73-летним родственником. В пылу конфликта он выстрелил оппоненту в голову из травматического оружия.

От полученных ранений пострадавший скончался в больнице в тот же день.