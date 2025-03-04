Главврача и главбуха самарской поликлиники заподозрили в мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главврача и главбуха поликлиники. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2020 по 2024 г. руководство поликлиники заключило с некой организацией договор на реализацию медицинских товаров по необоснованно завышенной цене. Этот договор не имел экономического смысла. В результате организация получила не менее 95 млн руб., а поликлинике был причинен материальный ущерб на эту сумму.

Главный врач и главный бухгалтер задержаны. При обысках у них изъяли два автомобиля стоимостью более 15 млн руб., предположительно, приобретенные на незаконно полученные средства. Подозреваемым полагается избрать меру пресечения.