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Музеи и выставки Культура

Галерея "Заварка" предложила самарцам поделиться историями о родственниках, выросших в годы Великой Отечественной войны

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей-галерея "Заварка" объявляет сбор устных историй, воспоминаний и предметного ряда для новой выставки, передает пресс-служба учреждения.

Фото: галерея Заварка

В конце апреля в галерее "Заварка" откроется новая выставка, которая будет посвящена военному детству.

Чтобы сделать ее максимально насыщенной и "живой", сотрудники "Заварки" предлагают жителям Самары поделиться информацией — историями о своих родных, детские годы которых пришлись на период Великой Отечественной войны. Они позволят воссоздать образ жизни, быт, чувства и мысли живших тогда детей.

"Также будем благодарны, если вы позволите нам экспонировать сохранившиеся у вас предметы быта, письма, мемуары, фотографии и рецепты того времени", — сообщают в "Заварке".

Сбор информации продлится до 17 марта. Подробности можно уточнить в социальных сетях музея-галереи "Заварка" и по телефону +7 (846) 202-32-17.

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