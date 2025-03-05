Галерея "Заварка" предложила самарцам поделиться историями о родственниках, выросших в годы Великой Отечественной войны

Музей-галерея "Заварка" объявляет сбор устных историй, воспоминаний и предметного ряда для новой выставки, передает пресс-служба учреждения.

В конце апреля в галерее "Заварка" откроется новая выставка, которая будет посвящена военному детству.

Чтобы сделать ее максимально насыщенной и "живой", сотрудники "Заварки" предлагают жителям Самары поделиться информацией — историями о своих родных, детские годы которых пришлись на период Великой Отечественной войны. Они позволят воссоздать образ жизни, быт, чувства и мысли живших тогда детей.

"Также будем благодарны, если вы позволите нам экспонировать сохранившиеся у вас предметы быта, письма, мемуары, фотографии и рецепты того времени", — сообщают в "Заварке".

Сбор информации продлится до 17 марта. Подробности можно уточнить в социальных сетях музея-галереи "Заварка" и по телефону +7 (846) 202-32-17.