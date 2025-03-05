Самарских школьников приглашают принять участие в "Школьной лиге" международного инженерного чемпионата CASE-IN

Школьников Самарской области приглашают к участию в "Школьной лиге" международного инженерного чемпионата CASE-IN. Чемпионат проходит при поддержке президентской платформы "Россия — страна возможностей" и включен в инициативу "Наука побеждать" и план Десятилетия науки и технологий.

"Школьная лига" — это соревнование среди школьников по решению кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности, ориентированное на популяризацию знаний о современных промышленных предприятиях, оборудовании, инновационных, цифровых технологиях для осознанного выбора профессии. Партнерами проекта в 2025 году выступают ведущие отраслевые компании страны: ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "Евраз" и АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", которые готовят для участников задания на основе реальных производственных ситуаций, а их ключевые специалисты выступают экспертами и оценивают решения команд на отборочных этапах и в финале.

Тема "Школьной лиги" нового сезона — "Технологические инновации". Участникам предлагают поработать в трех направлениях: решение кейса; конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов; конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности.

В Самарской области организована серьезная подготовительная работа. В образовательном кружке международного инженерного чемпионата CASE-IN учащиеся Дома научной коллаборации им. Н. Н. Семенова и лицея № 131 "Созвездие" уже учатся решать кейсы, развивают инженерный интеллект, знакомятся с платформой CASE-IN Симулятор, которая содержит кейсы различных сезонов Школьной лиги и интерактивные задания.

Занятия проводит аспирант кафедры "Химическая технология и промышленная экология", инженер научно-аналитического центра промышленной экологии Самарского государственного технического университета Гор Шушанян. Он неоднократно участвовал и становился призером СASE-IN, а сейчас является экспертом и членом Клуба победителей чемпионата и делится опытом с подрастающим поколением.

"Благодаря кружкам школьники развивают аналитические способности в процессе решения кейсов, учатся работать в команде, а также имеют возможность присоединиться к сформировавшемуся в CASE-IN молодежному сообществу и обменяться идеями с лучшими представителями чемпионата. Учебные заведения, в свою очередь, получают сильных и желающих развиваться учеников, которые имеют хорошие шансы поступить в престижные профильные вузы. В дальнейшем планируем увеличивать количество участников кружков и работать над качеством их выступления на чемпионате, чтобы ребята занимали как можно больше призовых мест для Самарской области", — отметил Гор Шушанян.

Итоги заочного отборочного этапа "Школьной лиги" будут опубликованы 23 апреля, а финал состоится в мае 2025 года в Москве.

Школьников-победителей ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из вузов — партнеров чемпионата. Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте чемпионата CASE-IN.