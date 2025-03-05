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Происшествия

Самарца, приютившего 9 кошек, оштрафовали за антисанитарию в квартире

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители одного из домов в Октябрьском районе Самары пожаловались в районную администрацию на соседа: тот приютил 9 кошек и развел дома антисанитарию. По словам жильцов, из квартиры мужчины по всему подъезду распространились тараканы и неприятный запах, который возник из-за того, что за кошками никто не ухаживает.

Районная администрация подала иск в суд. Суд, в свою очередь, обязал владельца квартиры вывезти кошек, а в жилище провести санитарную обработку. Были установлены сроки для исполнения судебного решения, но мужчина проигнорировал их.

"В результате в отношении жильца антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация для проведения санитарной обработки, а домашних животных судебные приставы передали в местный приют", - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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