Самарца, приютившего 9 кошек, оштрафовали за антисанитарию в квартире

Жители одного из домов в Октябрьском районе Самары пожаловались в районную администрацию на соседа: тот приютил 9 кошек и развел дома антисанитарию. По словам жильцов, из квартиры мужчины по всему подъезду распространились тараканы и неприятный запах, который возник из-за того, что за кошками никто не ухаживает.

Районная администрация подала иск в суд. Суд, в свою очередь, обязал владельца квартиры вывезти кошек, а в жилище провести санитарную обработку. Были установлены сроки для исполнения судебного решения, но мужчина проигнорировал их.

"В результате в отношении жильца антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация для проведения санитарной обработки, а домашних животных судебные приставы передали в местный приют", - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.