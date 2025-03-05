Самарца, приютившего 9 кошек, оштрафовали за антисанитарию в квартире

Жители одного из домов в Октябрьском районе Самары пожаловались в районную администрацию на соседа: тот приютил 9 кошек и развел дома антисанитарию. По словам жильцов, из квартиры мужчины по всему подъезду распространились тараканы и неприятный запах, который возник из-за того, что за кошками никто не ухаживает.
Районная администрация подала иск в суд. Суд, в свою очередь, обязал владельца квартиры вывезти кошек, а в жилище провести санитарную обработку. Были установлены сроки для исполнения судебного решения, но мужчина проигнорировал их.
"В результате в отношении жильца антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация для проведения санитарной обработки, а домашних животных судебные приставы передали в местный приют", - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.