В Самарской области за год привлекли к уголовной ответственности 300 коррупционеров

В Самарской области за 2024 г. привлекли к уголовной ответственности по коррупционным статьям 303 должностных лица, 13 были уволены в связи с утратой доверия. Такие данные в среду, 5 марта, были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона.

В своем выступлении прокурор Самарской области Сергей Берижицкий сообщил, что прокурорами выявлено более 4,3 тыс. нарушений закона в сфере борьбы с коррупцией. Помимо уголовной ответственности, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 863 должностных лица было привлечено к дисциплинарной ответственности, 185 - к административной.

Судами удовлетворены антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 35 млн рублей.

В своем выступлении прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил приоритет дальнейшего совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

"Совместно с оперативными службами необходимо продолжать и наращивать усилия по выявлению латентной коррупции, розыску подлежащих аресту активов", - подчеркнул прокурор области.

По данным реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в 2024 г. под эту меру подпали, например, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Самаре Андрей Князев, руководитель департамента градостроительства Самары Василий Чернов, руководитель департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков, начальник отдела материально-технического обеспечения регионального управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Евдокимов, начальник уголовно-исполнительной инспекции регионального управления ФСИН Сергей Киселев, главврач Жигулевской центральной городской больницы Владимир Грунин и другие.