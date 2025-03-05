16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Верховный Суд вынес решение по делу "об украденных" землях на острове Поджабный В Самарской области за год привлекли к уголовной ответственности 300 коррупционеров Самарца, приютившего девять кошек, оштрафовали за антисанитарию в квартире В Тольятти поймали курьера, который пытался разложить по городу "закладки" В Самаре ночной пожар в школе-интернате тушили 50 человек

Происшествия

В Самарской области за год привлекли к уголовной ответственности 300 коррупционеров

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области за 2024 г. привлекли к уголовной ответственности по коррупционным статьям 303 должностных лица, 13 были уволены в связи с утратой доверия. Такие данные в среду, 5 марта, были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона.

В своем выступлении прокурор Самарской области Сергей Берижицкий сообщил, что прокурорами выявлено более 4,3 тыс. нарушений закона в сфере борьбы с коррупцией. Помимо уголовной ответственности, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 863 должностных лица было привлечено к дисциплинарной ответственности, 185 - к административной.

Судами удовлетворены антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 35 млн рублей.

В своем выступлении прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил приоритет дальнейшего совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

"Совместно с оперативными службами необходимо продолжать и наращивать усилия по выявлению латентной коррупции, розыску подлежащих аресту активов", - подчеркнул прокурор области.

По данным реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в 2024 г. под эту меру подпали, например, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Самаре Андрей Князев, руководитель департамента градостроительства Самары Василий Чернов, руководитель департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков, начальник отдела материально-технического обеспечения регионального управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Евдокимов, начальник уголовно-исполнительной инспекции регионального управления ФСИН Сергей Киселев, главврач Жигулевской центральной городской больницы Владимир Грунин и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6