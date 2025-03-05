Главбуха из самарского детсада обвиняют в мошенничестве с зарплатами

В Самаре отправили в суд уголовное дело главбуха детского сада, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с января 2020 г. по декабрь 2022 г. женщина незаконно начисляла ни о чем не подозревавшим сотрудникам зарплату, всего 740 тыс. рублей. Эти деньги женщина забирала себе.

Сейчас ущерб полностью возмещен.