Главбуха из самарского детсада обвиняют в мошенничестве с зарплатами

В Самаре отправили в суд уголовное дело главбуха детского сада, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с января 2020 г. по декабрь 2022 г. женщина незаконно начисляла ни о чем не подозревавшим сотрудникам зарплату, всего 740 тыс. рублей. Эти деньги женщина забирала себе.
Сейчас ущерб полностью возмещен.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы