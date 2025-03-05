16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области возобновят расследование убийства 16-летней давности В Тольятти поймали курьера, который пытался разложить по городу "закладки" Главврача и главбуха самарской поликлиники заподозрили в мошенничестве В Самаре поймали двух мигрантов с 5 кг героина Жительницу Самары будут судить за попытку заработать на фиктивных ООО

Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин проучил доложить об уголовном деле несчастливой канализации

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава СК РФ потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов ЖК "Куба" в Тольятти.

Пять многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в 2019–2023 годах. При возведении здания застройщик не оборудовал надлежащим образом канализационную систему. Из-за этого подвалы домов регулярно затапливает нечистотами. Жильцы жалуются на резкий неприятный запах и опасаются обрушения фундаментов.

На сегодня строительная компания уже обанкротилась, а канализационная насосная станция перешла в собственность частного лица. Владелец отказывается ее ремонтировать и предлагает жильцам самостоятельного обслуживать инженерное сооружение.

В СУ СК России по Самарской области расследует уголовное дело по факту этой ситуации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6