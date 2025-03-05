Александр Бастрыкин проучил доложить об уголовном деле несчастливой канализации

Глава СК РФ потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов ЖК "Куба" в Тольятти.

Пять многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в 2019–2023 годах. При возведении здания застройщик не оборудовал надлежащим образом канализационную систему. Из-за этого подвалы домов регулярно затапливает нечистотами. Жильцы жалуются на резкий неприятный запах и опасаются обрушения фундаментов.

На сегодня строительная компания уже обанкротилась, а канализационная насосная станция перешла в собственность частного лица. Владелец отказывается ее ремонтировать и предлагает жильцам самостоятельного обслуживать инженерное сооружение.

В СУ СК России по Самарской области расследует уголовное дело по факту этой ситуации.