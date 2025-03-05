Александр Бастрыкин проучил доложить об уголовном деле несчастливой канализации

Глава СК РФ потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов ЖК "Куба" в Тольятти.
Пять многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в 2019–2023 годах. При возведении здания застройщик не оборудовал надлежащим образом канализационную систему. Из-за этого подвалы домов регулярно затапливает нечистотами. Жильцы жалуются на резкий неприятный запах и опасаются обрушения фундаментов.
На сегодня строительная компания уже обанкротилась, а канализационная насосная станция перешла в собственность частного лица. Владелец отказывается ее ремонтировать и предлагает жильцам самостоятельного обслуживать инженерное сооружение.
В СУ СК России по Самарской области расследует уголовное дело по факту этой ситуации.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы