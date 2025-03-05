Налоговика из Самарской области внесли в "черный список" коррупционеров

Замначальника камеральных проверок Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области Татьяна Гнездилова уволена по решению суда. Информация о ней уже отображена в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Там же указано, что основанием стало нарушение федерального закона о противодействии коррупции.

По данным Волга Ньюс, увольнение проходило через Автозаводский районный суд Тольятти.

"В ходе проверки факты недостоверного и неполного указания сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных заместителем начальника отдела камеральных проверок за период с 2018 по 2020 годы нашли свое подтверждение", — указано в решении суда.

В материалах идет речь о разнице между внесениями средств на счета Гнездиловой и супруга, переводы от частных лиц и другое.

"Согласно выписке из протокола принято решение о том, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные заместителем начальника ОКП за 2018–2020 годы являются неполными и недостоверными. Руководствуясь методическими рекомендациями по привлечению государственных служащих к ответственности за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции от 21.03.2016 г. №/П-1526, совокупность допущенных нарушений, с учетом ранее совершенных, относится к значительному проступку, наказание, за которое предусматривает взыскание: увольнение государственного служащего в связи с утратой доверия. В связи с чем комиссия постановила рекомендовать начальнику инспекции применить к заместителю начальника ОКП взыскание — увольнение государственного служащего в связи с утратой доверия", — указано в решении суда.

Впрочем, сначала Гнездилову уволили по ее инициативе. Но суд постановил: иск прокуратуры об обязании изменить формулировку увольнения — удовлетворить.

Позже решение обжаловали, но судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила его в силе.