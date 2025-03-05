В Самарской области возобновят расследование убийства 16-летней давности

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу об убийстве, произошедшем 16 лет назад.
В июне 2009 г. незнакомцы ворвались в дом женщины в с. Рамено, застрелили ее отца, угрожали оружием несовершеннолетней племяннице, жестоко избили ее мать и бабушку. Затем злоумышленники забрали крупную сумму и скрылись. До сих пор преступников не привлекли к ответственности.
Недавно женщина обратилась в Информационный центр СК РФ и сообщила, что не согласна с выводами расследования. На сегодня СУ СК России по Самарской области уже приостановило уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы