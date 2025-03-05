16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области началась подготовка к дорожному сезону В Самаре заново проведут выборы мэра Губдума рассмотрит законопроект о смене статуса Самары Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим помощником по развитию беспилотных авиационных систем По решению Вячеслава Федорищева участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечислят по одному миллиону рублей

Власть и политика

В Самарской области началась подготовка к дорожному сезону

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Кроме того, запланирован ремонт и капитальный ремонт искусственных сооружений в составе областных трасс.

Подрядные организации уже начали активную подготовку к предстоящему дорожному сезону, который стартует при наступлении стабильных положительных температур.

Одна из важных задач перед началом дорожных работ — диагностика и запуск асфальтобетонных заводов и проверка технического состояния дорожной техники. Также сейчас ведется строительство рабочих городков и завоз инертных материалов — песка и щебня. На участках проведения работ устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты, ведется ремонт водопропускных труб.

Работы уже начаты на таких объектах как "Урал" — Светлый Ключ в Красноярском районе, Похвистнево — Клявлино в Похвистневском районе, "Самара — Волгоград" — Пестравка -Ленинский — Кочетковский — Бутковский в Красноармейском районе, Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка в Алексеевском районе. Также ведутся работы на искусственных сооружениях, например, мосту через реку Кондурчу в Елховском районе.

По графикам производства работ, прописанным в государственных контрактах, ремонт большинства дорожных объектов нацпроекта должен начаться с 1 апреля. После проведения подготовительных работ при наступлении положительных температур необходимо приступить к фрезерованию проезжей части и последующей укладке асфальтобетонной смеси.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6