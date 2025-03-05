СЭМЗ запускает программу повышения эффективности на основе принципов бережливого производства

АО "Самарский Электромеханический Завод" (СЭМЗ) начал реализовывать программу по внедрению принципов бережливого производства. С 2025 г. федеральный проект стал частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Оператором федерального проекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает повышение производительности труда одним из приоритетных направлений для стабильного развития экономики. "На протяжении последних лет регион входит в лидирующую группу рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 г. у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия", - ранее сказала глава региона.
В настоящий момент внедряют бережливое производство более 190 предприятий губернии. Участниками проекта становятся предприятия различных отраслей, заинтересованные в оптимизации своих производственных процессов и повышении эффективности работы. Целью инициативы служат оптимизация производственных процессов, сокращение издержек и повышение конкурентоспособности компаний на рынке.
В настоящий момент на СЭМЗ ведется обучение рабочей группы, состоящей из специалистов различных подразделений завода. Программа обучения охватывает все основные аспекты бережливого производства, включая принципы 5S, картирование потока создания ценности: визуализация и анализ производственных процессов для выявления узких мест и возможностей для оптимизации.
"Внедрение бережливого производства - это стратегически важный шаг для нашего предприятия, - комментирует генеральный директор Алексей Бирюков. - Мы уверены, что применение этих современных методов позволит нам существенно повысить эффективность производства, сократить издержки и предложить нашим клиентам еще более качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Особенно это важно в контексте производства высокотехнологичной продукции, где точность и эффективность играют ключевую роль. Мы видим большой потенциал в развитии компетенций наших сотрудников и уверены, что вместе сможем добиться значительных результатов".
Ожидается, что внедрение бережливого производства позволит СЭМЗ сократить производственный цикл, увеличить производительность труда и снизить себестоимость продукции.
"Поддержка предприятий, внедряющих современные методы управления производством, является одним из приоритетных направлений нашей работы. Инициатива по внедрению бережливого производства - это пример стремления к повышению конкурентоспособности и эффективности. Уверен, что этот проект позволит предприятиям региона укрепить свои позиции на рынке", - считает Денис Гурков, министр промышленности Самарской области.
Программа внедрения бережливого производства на СЭМЗ рассчитана на три года и включает в себя несколько этапов, начиная с обучения и заканчивая практической реализацией проектов по оптимизации конкретных производственных участков.
Последние комментарии
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.