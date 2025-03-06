В Кинеле на ходу загорелся автобус

В четверг, 6 марта, в 21:06 в Кинеле на ул. 50 лет Октября произошло ЧП — в движении загорелся автобус ПАЗ, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На месте происшествия работали пожарные, медики и сотрудники ГАИ. Автобус удалось потушить с помощью воздушно-пенного ствола.
Отмечается, что никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.