В Кинеле на ходу загорелся автобус

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В четверг, 6 марта, в 21:06 в Кинеле на ул. 50 лет Октября произошло ЧП — в движении загорелся автобус ПАЗ, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".