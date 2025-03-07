В июне в Москве пройдет "Неделя российского ритейла"

При поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла в Москве пройдет XI международный форум бизнеса и власти "Неделя российского ритейла". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Неделя российского ритейла" — одно из самых масштабных и значимых отраслевых мероприятий в сфере розничной торговли. В 2025 году форум пройдет уже в одиннадцатый раз и за эти годы форум завоевал статус не просто крупнейшей площадки для обсуждения трендов и новаций в торговле, но и стал главным связующим звеном между всеми участниками потребительского рынка.

"Неделя российского ритейла — это уникальная платформа, где встречается ритейл и государство для открытого диалога и совместного поиска решений. Мы создаем среду, где каждый участник — от крупной сети и маркетплейса до начинающего предпринимателя — найдет новые возможности для роста, установит ценные контакты и укрепит свои позиции на рынке. Вместе мы заложим фундамент для процветающего будущего российского ритейла, определим стратегические направления развития и разработаем эффективные инструменты, которые помогут бизнесу стать более конкурентоспособным и успешным", — отмечает председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Мероприятие пройдет в Москве со 2 по 5 июня 2025 года в Центре международной торговли (Краснопресненская наб., д. 12) и объединит свыше 8000 участников. Среди них — более 500 федеральных и региональных розничных сетей, поставщики FMCG продукции, оборудования, решений для ритейла, IT и сервисных организации, девелоперы, поставщики оборудования, банковский сектор и органы власти, отвечающие за развитие потребительского рынка.

В деловой программе форума примут участие представители торговых сетей и маркетплейсов, среди которых: Х5 Group, Магнит, Лента, объединенная компания Wildberries и Russ, Lamoda, Яндекс, Ozon, Детский Мир, Спортмастер, Петрович, Азбука Вкуса, ВкусВилл, Globus, METRO, Купер, Лемана ПРО, Снежная Королева, Ашан, Окей, Spar, Яндекс Лавка, Самокат, Дикси, Hoff, Аскона и многие другие.

Деловая программа форума охватывает все ключевые аспекты ритейла: логистика, маркетинг, финансы, IT, E-commerce, FMCG, технологии и инновации, HoReCa, HR и управление персоналом, коммерческая недвижимость, клиентский опыт, ESG, селлеры и маркетплейсы, Fashion, Beauty и другие. Традиционно важное место занимает тема Wine Retail — все о современной виноторговле, от трендов до технологий и продукции российских виноделов, которую можно оценить на специализированных винных стендах. Тематические треки задают вектор для обсуждений и позволяют участникам углубиться в самые актуальные вопросы отрасли.

На форуме будет представлена экспозона с более чем 130 участниками с технологическими решениями и новинками для ритейла. Экспозона станет центром деловой активности, где участники смогут проводить переговоры, укреплять связи и находить новых партнеров. Традиционно в рамках Недели Ритейла состоится награждение победителей профессиональных отраслевых конкурсов RETAIL WEEK AWARDS и "Торговля России — 2025".

В торжественной обстановке будут отмечены наиболее достойные представители российского бизнеса, внесшие заметный вклад в развитие рынка розницы в 2025 году.