В Тольятти задержали драгдилера с 300 граммами мефедрона

В полицию Автозаводского района Тольятти поступило сообщение, что 32-летний местный житель промышляет продажей наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители провели обыск в его квартире и обнаружили там три свертка с мефедроном общей массой более 290 граммов, что относится к особо крупному размеру.

Задержанный, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, рассказал, что приобрел наркотики в интернете и планировал их продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".