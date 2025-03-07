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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали драгдилера с 300 граммами мефедрона

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Автозаводского района Тольятти поступило сообщение, что 32-летний местный житель промышляет продажей наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители провели обыск в его квартире и обнаружили там три свертка с мефедроном общей массой более 290 граммов, что относится к особо крупному размеру. 

Задержанный, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, рассказал, что приобрел наркотики в интернете и планировал их продать.

 Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

Гид потребителя

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