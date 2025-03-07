В Тольятти задержали драгдилера с 300 граммами мефедрона

В полицию Автозаводского района Тольятти поступило сообщение, что 32-летний местный житель промышляет продажей наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители провели обыск в его квартире и обнаружили там три свертка с мефедроном общей массой более 290 граммов, что относится к особо крупному размеру.
Задержанный, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, рассказал, что приобрел наркотики в интернете и планировал их продать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы