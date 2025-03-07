16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция Сызрани разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе В Тольятти задержали драгдилера с 300 граммами мефедрона В Кинеле на ходу загорелся автобус Жительница Самары, насмерть сбившая велосипедиста, проведет 3 года в колонии-поселении Защита Айвара Кинжабаева не смогла добиться замены ареста более мягкой мерой пресечения

Происшествия

Полиция Сызрани разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе

СЫЗРАНЬ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло вечером 25 августа 2024 года на ул. Карьерной, 41 в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сообщается, что ДТП произошло около 20:50 — 20-летний мужчина за рулем Lаda Priora двигался по дублеру ул. Охотная. В пути он сбил 43-летнего пешехода, который попал в реанимацию. Эксперты оценили вред здоровью сбитого мужчины, как тяжкий.

Сызранские следователи возбудили уголовное дело в отношении автомобилиста по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

С целью объективного установления всех обстоятельств ДТП следственное управление МУ МВД России "Сызранское", просит откликнуться очевидцев происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об указанном ДТП, просьба обратиться в ближайший отел полиции или к сотрудникам следственного управления МУ МВД России "Сызранское" по телефонам 8(8464)355-079, 8-9934-602-303 или 102.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6