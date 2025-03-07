Полиция Сызрани разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло вечером 25 августа 2024 года на ул. Карьерной, 41 в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что ДТП произошло около 20:50 — 20-летний мужчина за рулем Lаda Priora двигался по дублеру ул. Охотная. В пути он сбил 43-летнего пешехода, который попал в реанимацию. Эксперты оценили вред здоровью сбитого мужчины, как тяжкий.

Сызранские следователи возбудили уголовное дело в отношении автомобилиста по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

С целью объективного установления всех обстоятельств ДТП следственное управление МУ МВД России "Сызранское", просит откликнуться очевидцев происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об указанном ДТП, просьба обратиться в ближайший отел полиции или к сотрудникам следственного управления МУ МВД России "Сызранское" по телефонам 8(8464)355-079, 8-9934-602-303 или 102.