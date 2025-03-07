В Самаре состоялась дискуссия о перспективах развития федерального проекта "Профессионалитет"

Эксперты обсудили роль системы СПО и Всероссийского чемпионатного движения в формировании кадровой политики предприятий.

Чемпионат "Профессионалы" (12+) в Самарской области набирает обороты. Мероприятие стало площадкой для диалога между региональными министерствами, профессиональными образовательными организациями и бизнесом, направленного на развитие кадрового потенциала региона.

Нынешняя ситуация диктует серьезную потребность в рабочих кадрах. Решение, принятое в стране ещё в 2021 году, и его реализация в рамках федерального проекта "Профессионалитет", во многом отвечает на эти вызовы.

"Профессионалитет" — это теперь государственная политика на многие десятилетия. Поэтому нам важно кардинально изменить систему среднего профессионального образования. Сейчас существует недопонимание между работодателями и образовательными учреждениями. Кого мы готовим и кого в конечном итоге возьмут на работу", — подчеркнул министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Регион вошел в проект "Профессионалитет" в 2022 году. При поддержке нескольких десятков работодателей были созданы и развиваются 5 отраслевых кластеров. В этом году первые студенты будут приняты еще в 2 кластера. Сумма вложений предприятий региона в инфраструктуру образовательных организаций кластеров превысила 51,5 млн рублей.

Обновляется и содержание образования в колледжах "Профессионалитета": акцент делается на практической подготовке специалистов.

Виктор Акопьян напомнил, что сегодня 64% выпускников девятых классов выбирают для дальнейшего обучения колледжи и техникумы. "Профессионалитет" создает условия для выявления талантливых ребят не в академической, а практической направленности.

Всероссийское чемпионатное движение — часть данного федерального проекта. Школьники, прошедшие чемпионаты по профессиональному мастерству, раньше своих сверстников определяются с выбором будущей профессии. Студенты — участники чемпионатов "Профессионалы" быстрее адаптируются на рабочих местах. Предприятия, поддерживающие мероприятия Всероссийского чемпионатного движения, формируют положительный имидж работодателя, а их бренды становятся узнаваемыми в молодежной среде.