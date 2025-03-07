"Желает смерти": в самарской школе вспыхнул скандал из-за "нестабильного" ученика

Родители ребят самарской школы №76 пишут письма в различные инстанции с жалобой на "новенького" в 3 "Б". Как рассказывают папы и мамы, в 2024 г. в класс был переведен Айрат (имя изменено). Ребенок матерится, проявляет агрессию, избивая и мальчиков, и девочек, а управу на него найти не удается.

"Факты рукоприкладства зафиксированы медработником школы №76. Кроме рукоприкладства, Айрат постоянно оскорбляет своих одноклассников, желает смерти детям, их родителям, при этом применяя нецензурную брань и навыки борьбы, полученные в секции единоборств. Актам угроз смертью подверглись трое учеников. Имеются факты применения силы к девочкам. Постоянным издевательствам со стороны Айрата подвергается один из ребят. Причем такие действия носят характер неконтролируемой агрессии", - пишут родители в одной из жалоб.

По их словам, из-за агрессивного новичка срываются уроки, создается напряженная атмосфера, при которой ученики класса не просто не могут нормально учиться и общаться, но и отказываются идти в школу.

"Все попытки урегулирования ситуации с родителями Айрата не привели к результату", - указывается в жалобе.

В письме директору папы и мамы также требуют инициировать медицинское обследование Айрата по фактам приступов неконтролируемой агрессии. Также родители просят исключить его из школы.

"Мы располагаем информацией, что Айрат уже сменил несколько школ и был переведен в наш класс по причине причинения вреда здоровью ученика 3 "А" нашей школы. Мы не допустим повторения подобной ситуации в 3 "Б" классе. В случае невыполнения наших требований, мы оставляем за собой право перейти на дистанционное обучение 3 "Б" в полном составе, так как присутствие Айрата в классе считаем опасным для жизни и здоровья наших детей, а также обратиться в вышестоящие инстанции", - сообщают родители в письме директору.

В департаменте образования Самары в ответ на запрос Волга Ньюс пояснили - "ситуация взята на контроль":

" Для разрешения конфликта была проведена индивидуальная работа педагога-психолога с учащимся и групповая работа с его одноклассниками. Социальный педагог провел беседу с семьей указанного обучающегося. Классным руководителем 3 "Б" класса были проведены беседы и классные часы с учениками на темы "Безопасность в нашей жизни", "Территория отношений", "Дружба - это главное, ребята", "Поговорим о доброте", беседы с родителями (представителями родительского комитета) на тему "Как влияет выполнение правил поведения в школе, в коллективе для создания безопасного пространства".

Кроме того, были организованы примирительная беседа между обучающимися 3 "Б" класса с участием медиаторов школьной службы медиации и игра "Решение конфликтов с помощью слов", - рассказали в департаменте образования в ответ на запрос Волга Ньюс.

Имели ли эффект эти беседы и мероприятия, в ведомстве не уточнили.

28 февраля прошел совет профилактики школы. Там решили поставить Айрата на учет. Как говорят в департаменте образования, уже есть план работы с нестабильным учеником с привлечением классного руководителя, замдиректора по воспитательной работе, социального педагога, педагога-психолога, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, школьной службы медиации.

Родителям советуют при повторении таких конфликтов обращаться в департамент образования по номерам: 8 (846) 333-25-05 или 333-49-56.