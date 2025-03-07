Дорожный конфликт в Тольятти закончился избиением и вымогательством

В Самаре сотрудники СУ СК начали доследственную проверку по факту дорожного конфликта.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за конфликта на дороге в Тольятти несколько человек избили мужчину и требовали у него деньги.
В Самаре сотрудники СУ СК начали доследственную проверку по факту дорожного конфликта.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за конфликта на дороге в Тольятти несколько человек избили мужчину и требовали у него деньги.
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Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы