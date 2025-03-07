Бывшего гендиректора АО "Порт Самара" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Центральный МСУТ СК России возбудил в отношении бывшего гендиректора АО "Порт Самара" уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в августе 2023 г. подозреваемый без законных оснований дал указание подчиненным сдать в качестве лома более 30 единиц портовой техники (грейферов). В результате юридическому лицу был нанесен ущерб более 28 млн рублей.
"Преступление выявлено сотрудниками Куйбышевской транспортной прокуратуры", - сообщают в Центральном МСУТ СК РФ.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы