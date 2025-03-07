16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшего гендиректора АО "Порт Самара" заподозрили в злоупотреблении полномочиями Экс-министр строительства Николай Плаксин останется под стражей до 19 мая Дорожный конфликт в Тольятти закончился избиением и вымогательством В Тольятти задержали драгдилера с 300 граммами мефедрона Защита Айвара Кинжабаева не смогла добиться замены ареста более мягкой мерой пресечения

Преступления Происшествия

Бывшего гендиректора АО "Порт Самара" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центральный МСУТ СК России возбудил в отношении бывшего гендиректора АО "Порт Самара" уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в августе 2023 г. подозреваемый без законных оснований дал указание подчиненным сдать в качестве лома более 30 единиц портовой техники (грейферов). В результате юридическому лицу был нанесен ущерб более 28 млн рублей.

"Преступление выявлено сотрудниками Куйбышевской транспортной прокуратуры", - сообщают в Центральном МСУТ СК РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6