Бывшего гендиректора АО "Порт Самара" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

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Центральный МСУТ СК России возбудил в отношении бывшего гендиректора АО "Порт Самара" уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом сообщили в ведомстве.