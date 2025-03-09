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Преступления Происшествия

В Самаре полицейские задержали буйного наркокурьера из Новокуйбышевска

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали жителя Новокуйбышевска, грубо нарушающего общественный порядок, и изъяли у него метадон, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время патрулирования на ул. Уральское шоссе сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался в адрес местных жителей нецензурной бранью. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали у мужчины предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно. Патрульные для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, доставили задержанного в отдел полиции, где провели личный досмотр и установили его личность.

В присутствии понятых полицейские изъяли у мужчины 16 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области в изъятых свертках находилось наркотическое средство - метадон в значительном размере.

В ходе опроса ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражи безработный 47-летний житель Новокуйбышевска пояснил, что наркотик по указанию анонимного куратора из Интернета планировал сбыть через тайники-закладки. Однако не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как у него возник конфликт с местными жителями, а рядом проходили полицейские, которые его и задержали.

За нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах и оскорбительным приставанием к гражданам судом правонарушителю назначено наказание в виде суток административного ареста.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района Управления МВД России по г. Самаре в  отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотического средства в значительном размере). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Оперуполномоченные устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности фигуранта и канал поставки запрещенных веществ на территорию области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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