16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студенты из Самарской области смогут придумать и разработать проекты в области финансовых технологий Средняя зарплата в Самарской области увеличилась до 93,5 тысячи рублей На Поволжский комбинат "Родник" пришел новый менеджер На ярмарке кооперации самарские предприниматели получили возможность стать партнерами крупной российской нефтепроводной компании Правительство утвердило зону строительства новых заводов в Самаре

Экономика и бизнес

Студенты из Самарской области смогут придумать и разработать проекты в области финансовых технологий

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS вновь открывает набор на Молодежную программу FINOPOLIS.365. Ее цель — популяризировать финтех с помощью проектной и инновационной деятельности.

Самара стала одним из семи городов, где в 2025 г. пройдут кейс-чемпионаты Финтех Хаба Банка России. На них студенты и молодые специалисты будут разрабатывать решения для конкретных кейсов от представителей финансового рынка и других партнеров форума FINOPOLIS 2025.

Молодежная программа состоит из двух этапов. Первый — это обучение по программе "Финансовые технологии и инновации в платежах", которую может пройти любой желающий. Для этого нужно до 17 апреля оставить заявку на сайте Молодежной программы FINOPOLIS.365. Участники получат доступ к учебным модулям Финтех Хаба Банка России и смогут дистанционно их изучить. Обучение поможет пройти отбор на второй этап Молодежной программы FINOPOLIS.365 — региональные кейс-чемпионаты.

Кейс-чемпионаты состоятся в течение года на федеральной территории "Сириус" (28–29 мая), во Владивостоке (2–3 июня), Челябинске (5–6 июня), Москве (9–10 июня), Санкт-Петербурге (4–5 сентября), Томске (11–12 сентября) и Самаре (15–16 сентября). В этом году задания для участников будут связаны с тремя темами: "Искусственный интеллект", "Обмен данными", "Распределенные реестры и токенизация". Участвовать в кейс-чемпионатах могут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Отборочные испытания в Самаре пройдут с 7 апреля по 12 мая.

На кейс-чемпионатах студенты и молодые специалисты под руководством опытных наставников будут разрабатывать новые сервисы для решения актуальных задач финансового рынка. Кейс-чемпионат в Самаре пройдет по двум трекам: "Обмен данными" и "Распределенные реестры и токенизация".

"У молодых людей есть уникальная возможность получить дополнительные знания в сфере современных технологий от ведущих экспертов Банка России и финансового рынка, потренировать свои навыки, решая актуальные задачи во время кейс-чемпионата. Эти знания пригодятся для успешного построения карьеры, а проекты, которые разработают ребята, помогут повысить качество жизни граждан", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Победители и призеры каждого из региональных этапов встретятся 8–10 октября на FINOPOLIS 2025 в "Сириусе", чтобы представить свои разработки в финале. Лучшие из них презентуют свои решения руководству Банка России и компаниям финансового рынка.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия N 01 марта 2025 07:59 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

Аркадий Галицын 28 февраля 2025 11:46 Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение

Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!

Аркадий Галицын 22 февраля 2025 09:33 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.

Аркадий Галицын 16 февраля 2025 08:18 Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6