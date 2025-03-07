Студенты из Самарской области смогут придумать и разработать проекты в области финансовых технологий

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS вновь открывает набор на Молодежную программу FINOPOLIS.365. Ее цель — популяризировать финтех с помощью проектной и инновационной деятельности.
Самара стала одним из семи городов, где в 2025 г. пройдут кейс-чемпионаты Финтех Хаба Банка России. На них студенты и молодые специалисты будут разрабатывать решения для конкретных кейсов от представителей финансового рынка и других партнеров форума FINOPOLIS 2025.
Молодежная программа состоит из двух этапов. Первый — это обучение по программе "Финансовые технологии и инновации в платежах", которую может пройти любой желающий. Для этого нужно до 17 апреля оставить заявку на сайте Молодежной программы FINOPOLIS.365. Участники получат доступ к учебным модулям Финтех Хаба Банка России и смогут дистанционно их изучить. Обучение поможет пройти отбор на второй этап Молодежной программы FINOPOLIS.365 — региональные кейс-чемпионаты.
Кейс-чемпионаты состоятся в течение года на федеральной территории "Сириус" (28–29 мая), во Владивостоке (2–3 июня), Челябинске (5–6 июня), Москве (9–10 июня), Санкт-Петербурге (4–5 сентября), Томске (11–12 сентября) и Самаре (15–16 сентября). В этом году задания для участников будут связаны с тремя темами: "Искусственный интеллект", "Обмен данными", "Распределенные реестры и токенизация". Участвовать в кейс-чемпионатах могут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Отборочные испытания в Самаре пройдут с 7 апреля по 12 мая.
На кейс-чемпионатах студенты и молодые специалисты под руководством опытных наставников будут разрабатывать новые сервисы для решения актуальных задач финансового рынка. Кейс-чемпионат в Самаре пройдет по двум трекам: "Обмен данными" и "Распределенные реестры и токенизация".
"У молодых людей есть уникальная возможность получить дополнительные знания в сфере современных технологий от ведущих экспертов Банка России и финансового рынка, потренировать свои навыки, решая актуальные задачи во время кейс-чемпионата. Эти знания пригодятся для успешного построения карьеры, а проекты, которые разработают ребята, помогут повысить качество жизни граждан", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
Победители и призеры каждого из региональных этапов встретятся 8–10 октября на FINOPOLIS 2025 в "Сириусе", чтобы представить свои разработки в финале. Лучшие из них презентуют свои решения руководству Банка России и компаниям финансового рынка.
Последние комментарии
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.