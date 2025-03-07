Студенты из Самарской области смогут придумать и разработать проекты в области финансовых технологий

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS вновь открывает набор на Молодежную программу FINOPOLIS.365. Ее цель — популяризировать финтех с помощью проектной и инновационной деятельности.

Самара стала одним из семи городов, где в 2025 г. пройдут кейс-чемпионаты Финтех Хаба Банка России. На них студенты и молодые специалисты будут разрабатывать решения для конкретных кейсов от представителей финансового рынка и других партнеров форума FINOPOLIS 2025.

Молодежная программа состоит из двух этапов. Первый — это обучение по программе "Финансовые технологии и инновации в платежах", которую может пройти любой желающий. Для этого нужно до 17 апреля оставить заявку на сайте Молодежной программы FINOPOLIS.365. Участники получат доступ к учебным модулям Финтех Хаба Банка России и смогут дистанционно их изучить. Обучение поможет пройти отбор на второй этап Молодежной программы FINOPOLIS.365 — региональные кейс-чемпионаты.

Кейс-чемпионаты состоятся в течение года на федеральной территории "Сириус" (28–29 мая), во Владивостоке (2–3 июня), Челябинске (5–6 июня), Москве (9–10 июня), Санкт-Петербурге (4–5 сентября), Томске (11–12 сентября) и Самаре (15–16 сентября). В этом году задания для участников будут связаны с тремя темами: "Искусственный интеллект", "Обмен данными", "Распределенные реестры и токенизация". Участвовать в кейс-чемпионатах могут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Отборочные испытания в Самаре пройдут с 7 апреля по 12 мая.

На кейс-чемпионатах студенты и молодые специалисты под руководством опытных наставников будут разрабатывать новые сервисы для решения актуальных задач финансового рынка. Кейс-чемпионат в Самаре пройдет по двум трекам: "Обмен данными" и "Распределенные реестры и токенизация".

"У молодых людей есть уникальная возможность получить дополнительные знания в сфере современных технологий от ведущих экспертов Банка России и финансового рынка, потренировать свои навыки, решая актуальные задачи во время кейс-чемпионата. Эти знания пригодятся для успешного построения карьеры, а проекты, которые разработают ребята, помогут повысить качество жизни граждан", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Победители и призеры каждого из региональных этапов встретятся 8–10 октября на FINOPOLIS 2025 в "Сириусе", чтобы представить свои разработки в финале. Лучшие из них презентуют свои решения руководству Банка России и компаниям финансового рынка.