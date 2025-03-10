РКЦ "Прогресс" подготовил проект многоразовой ракеты "Амур"

Завершено техническое проектирование перспективной ракеты-носителя "Амур" и соответствующего наземного комплекса запуска, сообщили в АО "РКЦ "Прогресс".

В 2025 г. проект пройдет экспертизу со стороны профильных отраслевых институтов и госкорпорации "Роскосмос". "По результатам экспертизы проекта будет принято решение о дальнейшей организации работ по созданию космического ракетного комплекса с многоразовой ракетой-носителем "Амур", - уточнили в РКЦ "Прогресс".

Напомним, государственный контракт на разработку технического проекта на перспективный комплекс "Амур-СПГ" был подписан марте 2023 г., его головным исполнителем определен РКЦ "Прогресс".

Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

На первом этапе летных испытаний Роскосмос планировал обеспечить не менее 10 полетов многоразовой первой ступени "Амура". В перспективе - запуск одной ступени до сотни раз. При этом центральный двигатель первой ступени (он отвечает за ракетно-динамическую посадку) должен включиться в общей сложности 300 раз.

Минимальная стоимость пусковой услуги ракеты оценивалась в 22 млн долларов.