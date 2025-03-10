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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" подготовил проект многоразовой ракеты "Амур"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено техническое проектирование перспективной ракеты-носителя "Амур" и соответствующего наземного комплекса запуска, сообщили в АО "РКЦ "Прогресс".

Фото: Роскосмос

В 2025 г. проект пройдет экспертизу со стороны профильных отраслевых институтов и госкорпорации "Роскосмос". "По результатам экспертизы проекта будет принято решение о дальнейшей организации работ по созданию космического ракетного комплекса с многоразовой ракетой-носителем "Амур", - уточнили в РКЦ "Прогресс".

Напомним, государственный контракт на разработку технического проекта на перспективный комплекс "Амур-СПГ" был подписан марте 2023 г., его головным исполнителем определен РКЦ "Прогресс". 

Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

На первом этапе летных испытаний Роскосмос планировал обеспечить не менее 10 полетов многоразовой первой ступени "Амура". В перспективе - запуск одной ступени до сотни раз. При этом центральный двигатель первой ступени (он отвечает за ракетно-динамическую посадку) должен включиться в общей сложности 300 раз.

Минимальная стоимость пусковой услуги ракеты оценивалась в 22 млн долларов.

Ракета - носитель среднего класса "Амур" - двухступенчатая, выполненная с последовательным соединением ракетных блоков. Ключевая особенность РН "Амур" в использовании двигателей, работающих на экологически чистых компонентах топлива - жидком кислороде и сжиженном природном газе (СПГ) - с возможностью многократного включения, а также применение технологии возврата блока первой ступени для повторного использования.

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