Союз художников России покажет в Самаре работы начинающих творцов

В пятницу, 14 марта, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется Региональная Молодежная выставка "Начало" (12+).
"Весна. Рождение нового. Молодость мира. Еще не окрепшие ростки. И может что-то не совсем ясно, но свежо, дерзко, талантливо и профессионально. Эта выставка — возможность для самовыражения и открытий, где перспективные художники могут представить свой взгляд на окружающий мир, рассказать уникальные истории, поделиться яркими откровениями через свои картины. Мы предлагаем вашему вниманию работы, отражающие многообразие эмоций и поисков современных творцов", — рассказывают организаторы.
В выставке примут участие 56 начинающих художников, представят 112 работ, из них 65 учебных и 47 авторских. По результатам Выставкома участникам присудят призовые места.
Кураторы проекта — Дина Богусонова и Ирина Елизарова.
Выставка продлится до 1 апреля.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...