Союз художников России покажет в Самаре работы начинающих творцов

В пятницу, 14 марта, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется Региональная Молодежная выставка "Начало" (12+).

"Весна. Рождение нового. Молодость мира. Еще не окрепшие ростки. И может что-то не совсем ясно, но свежо, дерзко, талантливо и профессионально. Эта выставка — возможность для самовыражения и открытий, где перспективные художники могут представить свой взгляд на окружающий мир, рассказать уникальные истории, поделиться яркими откровениями через свои картины. Мы предлагаем вашему вниманию работы, отражающие многообразие эмоций и поисков современных творцов", — рассказывают организаторы.

В выставке примут участие 56 начинающих художников, представят 112 работ, из них 65 учебных и 47 авторских. По результатам Выставкома участникам присудят призовые места.

Кураторы проекта — Дина Богусонова и Ирина Елизарова.

Выставка продлится до 1 апреля.