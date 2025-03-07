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Спорт

ВТБ объявил призовой фонд XII Югорского лыжного марафона

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ — соорганизатор XII Югорского лыжного марафона — объявил призовой фонд одного из самых ярких спортивных соревнований года. В этом году он составит 2,5 млн рублей. Участников гонки первого дня, занявших с 1 по 10 место, ждут 1,67 млн рублей. Во второй день на призовые выделят 830 тысяч рублей.

Победители дистанции на 50 км свободным стилем среди мужчин и женщин получат по 400 тысяч рублей, за второе место — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей. Лидеры гонки классического стиля на 50 км будут награждены призами в 150 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч рублей в соответствии с их позицией в рейтинге. Лыжники любого стиля, занявшие с 4 по 10 строчку на финише, получат от 25 тысяч до 5 тысяч рублей. На дистанции в 25 км среди мужчин и женщин обладатели золота будут награждены суммами в 25 тысяч рублей, серебряные медали принесут владельцам 15 тысяч, а бронза — 10 тысяч рублей.

"Стремление к победе встроено в ДНК каждого спортсмена. В этом году мы увеличили общий призовой фонд и рассчитываем, что Югорский лыжный марафон зарядит участников яркими впечатлениями и драйвом. Гонка уже стала одним из самых долгожданных спортивных соревнований года. Для участия в ней возможен любой уровень подготовки, главное здесь — спортивный азарт и любовь к лыжам. Для каждого участника у нас подготовлены разные дистанции, а самые смелые смогут проявить себя в борьбе за первое место и 400 тысяч рублей призовыми", — отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. и банком ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка "Открытие" по организации марафона (банки завершили процесс объединения под брендом ВТБ в 2024 г.). Регистрация участников возможна по ссылке.

В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания "Короля лыж" норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.

Генеральный информационный партнер XII Югорского лыжного марафона — Спорт-Экспресс.

Информационные партнеры XII Югорского лыжного марафона — спортивный портал "Чемпионат", Metaratings.ru и медиахолдинг "Югра".

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