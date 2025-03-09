В Рощинском на пожаре погибла женщина

В субботу, 8 марта, в пос. Рощинский произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, информация о возгорании в доме №24 поступила на пульт дежурного в 17:37. Прибывшие на вызов пожарные установили, что произошло пригорание пищи, которое ликвидировано.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате случившегося погибла женщина, личность которой устанавливается.