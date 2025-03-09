Сбер представил ТВ-ролик, полностью созданный нейросетями Kandinsky и GigaChat

Сбер выпустил ТВ-ролик, впервые и полностью созданный собственными нейросетями — Kandinsky и GigaChat. Ролик приурочен к Международному женскому дню.

Это технологический рывок в вехе российского медиа и рекламы. Он сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта, создающие первозданное качество визуального ряда. Команде Сбера удалось реализовать уникальную механику, о которой раньше трудно было и подумать.

Детализация, свет, композиция — все выглядит так, будто над роликом работала команда художников и аниматоров, а не алгоритм. Часть сюжетных кадров выглядят как будто это настоящие съемки, но на самом деле это все работа искусственного интеллекта. Кроме того важно отметить, что отечественные технологии не просто догоняют, а создают контент, который отражает национальную культуру.

В основе сюжета — идея о том, что сказочные женщины с потрясающими и выдающимися качествами, такие как Марья-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая, существуют не только в книгах, а окружают нас каждый день. И технологии искусственного интеллекта помогают это раскрыть в ярком ролике.

Использованная в ролике мелодия была так же создана с использованием генеративных технологий Сбера, нейросети SymFormer.

Сегодня российские ИИ-технологии несомненно находится в числе мировых лидеров. Они помогают усилить возможности человека в разы.