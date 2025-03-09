Сбер представил ТВ-ролик, полностью созданный нейросетями Kandinsky и GigaChat

Сбер выпустил ТВ-ролик, впервые и полностью созданный собственными нейросетями — Kandinsky и GigaChat. Ролик приурочен к Международному женскому дню.
Это технологический рывок в вехе российского медиа и рекламы. Он сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта, создающие первозданное качество визуального ряда. Команде Сбера удалось реализовать уникальную механику, о которой раньше трудно было и подумать.
Детализация, свет, композиция — все выглядит так, будто над роликом работала команда художников и аниматоров, а не алгоритм. Часть сюжетных кадров выглядят как будто это настоящие съемки, но на самом деле это все работа искусственного интеллекта. Кроме того важно отметить, что отечественные технологии не просто догоняют, а создают контент, который отражает национальную культуру.
В основе сюжета — идея о том, что сказочные женщины с потрясающими и выдающимися качествами, такие как Марья-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая, существуют не только в книгах, а окружают нас каждый день. И технологии искусственного интеллекта помогают это раскрыть в ярком ролике.
Использованная в ролике мелодия была так же создана с использованием генеративных технологий Сбера, нейросети SymFormer.
Сегодня российские ИИ-технологии несомненно находится в числе мировых лидеров. Они помогают усилить возможности человека в разы.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
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