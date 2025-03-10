58 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 7 по 9 марта, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 58 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы выявили более 1100 нарушений ПДД. Так, 127 человек нарушили правила тонировки, 34 — неправильно перевозили детей, 121 — не воспользовался ремнем безопасности.
Кроме того, 24 автомобилиста не уступили дорогу пешеходам. Сами же пешеходы попались на нарушении ПДД 21 раз.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.