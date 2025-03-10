58 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

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В течение трех дней, с 7 по 9 марта, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 58 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области