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Преступления Происшествия

Тольяттинец ограбил церковную лавку и сдал похищенное в ломбард

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже из церковной лавки. Похищенное ювелирное изделие изъято в ломбарде и возвращено представителю организации, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Автозаводского района Тольятти обратилась продавец церковной лавки, расположенной в одном из районных ТЦ. Женщина сообщила, что несколько минут назад покупатель взял посмотреть серебряную цепочку, оттолкнул ее и убежал.

Полиция обнаружила похищенное украшение в ломбарде и вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. В преступлении он сознался и пояснил, что потратил вырученные за чужое имущество средства на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего".

Похищенное имущество полицейские возвратили представителю организации.

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