Тольяттинец ограбил церковную лавку и сдал похищенное в ломбард

В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже из церковной лавки. Похищенное ювелирное изделие изъято в ломбарде и возвращено представителю организации, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Автозаводского района Тольятти обратилась продавец церковной лавки, расположенной в одном из районных ТЦ. Женщина сообщила, что несколько минут назад покупатель взял посмотреть серебряную цепочку, оттолкнул ее и убежал.
Полиция обнаружила похищенное украшение в ломбарде и вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. В преступлении он сознался и пояснил, что потратил вырученные за чужое имущество средства на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего".
Похищенное имущество полицейские возвратили представителю организации.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы