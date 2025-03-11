В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о женщинах эпохи модерна

В четверг, 13 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Идеальная (не)реальная женщина эпохи модерна" (16+). Ее прочитает искусствовед, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова.

Женщина — красивая, таинственная, чарующая — в "Прекрасную эпоху" становится одним из главных вдохновений для художников. В искусстве конца XIX века выделяются два типа женской красоты — муза и роковая искусительница. На лекции искусствовед расскажет, откуда появились эти образы и как их отличить, а также покажет реальных красавиц, блиставших в эпоху модерна.

Вход свободный.