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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о женщинах эпохи модерна

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Идеальная (не)реальная женщина эпохи модерна" (16+). Ее прочитает искусствовед, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Женщина — красивая, таинственная, чарующая — в "Прекрасную эпоху" становится одним из главных вдохновений для художников. В искусстве конца XIX века выделяются два типа женской красоты — муза и роковая искусительница. На лекции искусствовед расскажет, откуда появились эти образы и как их отличить, а также покажет реальных красавиц, блиставших в эпоху модерна.

Вход свободный.

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