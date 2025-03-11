"Росгосстрах": для клиентов компании декабрь стал самым убыточным для жилья зимним месяцем

Больше всего денег по страховым случаям с жильем "Росгосстрах" выплатил своим клиентам в декабре — из трех зимних месяцев на него пришлось порядка 38% страховых выплат в общем объеме. Выплаты в феврале по договорам имущественного страхования физических лиц составили 33%, в январе — 29%. Всего же с декабря по январь "Росгосстрах" выплатил за ущерб имуществу граждан порядка 470 млн рублей, подсчитали эксперты "Росгосстраха", проанализировав зимние страховые случаи с жильем.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлии Серовой, на такой результат в декабре повлияли пожары: страховые выплаты по ним составили порядка 70% в общем объеме. Чаще всего с заявлениями после пожаров обращались жители столичного региона — на их долю пришлось 12% заявлений. На втором месте с долей 9% — собственники жилья из Татарстана. В топ-5 также вошли клиенты компании из Нижегородской области, Башкирии и Санкт-Петербурга.

В целом же за всю зиму на пожары пришлось 15% заявленных страховых случаев. Чаще всего причина возгорания была в неисправном печном оборудовании или проблемами с электрооборудованием. Например, в одной из квартир в Башкирии причиной пожара стала посудомоечная машина. Два заявления от собственников жилья в частном секторе — из Липецкой и Владимирской областей — поступили из-за пожаров у соседей, из-за которых пострадало и имущество клиентов "Росгосстраха".

На первом месте страховых рисков с долей 49% — заливы: из-за поломки гибкого шланга, вентиля, протечка трубы, др. причины. В двух заявленных случаях причиной залива стало тушение пожара в квартирах этажами выше.

На втором месте с долей 28% реализованных рисков — ущерб из-за природных явлений, включая последствия таких "сюрпризов". Так, около 160 тыс. рублей составила выплата владельцу жилья в Рязанской области, имущество которого было испорчено плесенью, образовавшейся после протечки крыши. Чуть меньше 11 тыс. рублей получил по страховому случаю собственник жилья из Подмосковья, крышу крыльца дома которого повредили упавшие сверху сосульки и наледь.

Кражи и противоправные действия третьих лиц составили около 4% заявленных страховых случаев.

Чаще всего по страховым случаям с жильем в зимние месяцы в "Росгосстрах" обращались жители столичного региона — Москвы и Подмосковья, на долю которых пришлось 17% заявлений. На втором месте с долей 8% — клиенты компании из Республики Татарстан. В топ-10 вошли также Пензенская, Вологодская, Нижегородская, Ивановская области, республики Башкортостан, Мордовия и Чувашия.

"Как показывает практика, неприятность с домом или квартирой может произойти в любой момент, причем очень часто от не зависящих от собственника жилья причин, — поясняет Юлия Серова. — Решать возникшие проблемы владельцам жилья придется самостоятельно, и в этом случае весомую материальную поддержку может оказать страховая компания — при условии, что риски были застрахованы. Повреждения имущества из-за огня, неблагоприятной погоды, кражи и других причин входят в базовые страховые программы "Росгосстраха", которые разработаны с минимальным количеством исключений. Как результат, "Росгосстрах" остается лидером по выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам нашей страны".