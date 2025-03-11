Из-за атаки БПЛА в Самару направили 10 рейсов до Москвы

Во вторник, 11 марта, из-за атаки БПЛА в самарский аэропорт Курумоч были направлены 10 рейсов до Москвы, сообщает citytraffic.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Эти самолеты должны были направиться в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово.
"С пассажирами работают представители авиакомпании", — добавили представители пресс-службы самарского аэропорта.
Как сообщили в минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 91 — над территорией Московской области.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.