Из-за атаки БПЛА в Самару направили 10 рейсов до Москвы

Во вторник, 11 марта, из-за атаки БПЛА в самарский аэропорт Курумоч были направлены 10 рейсов до Москвы, сообщает citytraffic.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Эти самолеты должны были направиться в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово.

"С пассажирами работают представители авиакомпании", — добавили представители пресс-службы самарского аэропорта.

Как сообщили в минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 91 — над территорией Московской области.