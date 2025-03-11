В Самаре на Волге начался ледоход

В Самаре на Волге вскрылся лед. Видео обстановки в районе четвертой очереди набережной у Ладьи опубликовал блогер Евгений Щекин.

Судя по видео, местами на реке уже видны огромные промоины. Происходит ледоход.

В Самарской области уже начали готовиться к паводку. Согласно предварительному прогнозу, максимальные уровни воды на большинстве рек в Самарской области можно ожидать в пределах и ниже среднемноголетних значений.