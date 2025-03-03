В Самарской области заблаговременно ведется подготовка к паводковому периоду и пожароопасному сезону 2025 года

В пятницу, 28 февраля, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Участники заседания обсудили задачи по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году, итоги осенне-зимнего пожароопасного периода 2024–2025 годов и меры по обеспечению пожарной безопасности в предстоящий весенне-летний пожароопасный сезон.

Начальник ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов представил информацию по текущей гидрометеорологической обстановке. Так, осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек составило 56-92% от нормы, что в 2 раза меньше прошлогодних значений. На 25 февраля запасы воды в снеге в бассейнах рек — от 38 до 112% от нормы (это также в 2 раза ниже, чем в прошлом году). Высота снежного покрова на конец последнего зимнего месяца в среднем по области составила 35 см (в прошлом году — 60 см). Глубина промерзания почвы в среднем по области достигает 49 см (против 20 см в 2024 году).

Официальный прогноз максимальных уровней воды на реках области будет представлен 5 марта, после согласования с Гидрометцентром России. На заседании Айдар Мингазов озвучил предварительный прогноз, согласно которому максимальные уровни воды на большинстве рек в Самарской области можно ожидать в пределах и ниже среднемноголетних значений.

Что касается водохранилищ, осеннее увлажнение почвы по бассейну Волги составило от 62 до 110%, в прошлом году эти показатели колебались от 90 до 154%. На 25 февраля запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду — 72 мм, это 69% от нормы и в два раза меньше прошлогодних значений. Прогноз максимальных уровней воды на водохранилище будет составлен в апреле, после утверждения графика сброса воды межведомственной оперативной группой.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков напомнил, что на территории области в период весеннего половодья и паводка ежегодно происходит подтопление территорий населенных пунктов и низководных мостов, и перечислил населенные пункты, наиболее подверженные риску подтопления по среднемноголетним наблюдениям. Руководители этих территорий готовятся к наступающему паводковому периоду с особым вниманием, следуя разработанному в регионе плану мероприятий.

Среди них — создание аварийно-технических бригад для работы в паводковый период с включением в состав инженерной техники, средств для откачки воды; постоянное наблюдение за изменением уровней воды на реках, прудах и водохранилищах; очистка ливневой канализации, оборудования водоотводных канав, расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности. Во всех муниципальных образованиях Самарской области на штатной основе созданы единые дежурно-диспетчерские службы.

В помощь главам муниципальных образований в марте будут организованы всероссийские командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Председатель облправительства поручил министерству региональной безопасности проконтролировать превентивные мероприятия, которые проводятся в муниципальных образованиях, где в прошлом году были наиболее тяжелые последствия после паводка.

"Прошу всех сконцентрироваться на предстоящем паводковом периоде. Обращаю внимание на необходимость выполнения подготовительных мероприятий к пропуску паводковых вод, направленных на обеспечение безопасности людей, территорий, важных объектов. Особое внимание предлагаю уделить состоянию гидротехнических сооружений, расположенных на территориях муниципальных образований Самарской области. Не расслабляйтесь прогнозами по ситуации. Да, снега мало этой зимой, но тем не менее нам предстоит слаженная и эффективная работа", — заключил Михаил Смирнов.

Подводя итоги осенне-зимнего пожароопасного периода 2024–2025 годов, представитель Главного управления МЧС России по Самарской области сообщил о зарегистрированных 2630 пожарах. Наиболее частыми причинами их возникновения стали неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Он отметил ряд факторов, обеспечивающих успешное прохождение пожароопасного периода, в том числе надлежащее содержание территорий поселений, своевременная их очистка от травы, горючих отходов, установка противопожарных барьеров — минерализованных полос, сокращение времени прибытия к месту пожара пожарных подразделений, а также обеспечение их деятельности.

На заседании также обратили внимание на необходимость более активного привлечения к административной ответственности за нарушение правил благоустройства муниципального образования, включая ненадлежащее содержание территорий собственниками.

Основной причиной возникновения пожаров на территории лесного фонда в прошлом году также стал антропогенный фактор — неосторожное обращение с огнем и переход огня с сопредельной территории. Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов сообщил, что для мониторинга пожарной опасности в этом году лесопожарные формирования дополнительно укомплектовали 62 единицами техники.

"Уважаемые коллеги, по пожарной безопасности вы всё услышали, всё знаете, рассчитываю на то, что все вы профессионалы, ответственные люди, болеющие душой за территорию, на которой живем и работаем. Уверен, что будем своевременно принимать необходимые решения и не допустим остро негативных происшествий в предстоящем пожароопасном сезоне", — завершил заседание комиссии Михаил Смирнов.