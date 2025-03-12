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ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрия Самары направит 19 млн рублей на расчистку лесов от валежника и мусора

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который расчистит леса, расположенные на территории города, от мусора. Начальная цена лота, сформулированного как "выполнение работ по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий", составляет 17,9 млн рублей.

Победителя торгов определят после 26 марта.

В его обязанности войдут: очистка территории городских лесов от захламленности (отходов неликвидной древесины и прочих отходов), включая погрузку, транспортирование отходов с последующей утилизацией (захоронением) на полигоне; расчистка и содержание квартальных просек шириной не менее 3 метров; прочистка, обновление и устройство противопожарных минерализованных полос (ширина 2,8 м); валка погибших и поврежденных лесных насаждений; монтаж (замена) элементов конструкций информационных щитов и шлагбаумов, включая погрузку, доставку, с использованием видов работ и материала.

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