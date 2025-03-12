Мэрия Самары направит 19 млн рублей на расчистку лесов от валежника и мусора

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который расчистит леса, расположенные на территории города, от мусора. Начальная цена лота, сформулированного как "выполнение работ по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий", составляет 17,9 млн рублей.
Победителя торгов определят после 26 марта.
В его обязанности войдут: очистка территории городских лесов от захламленности (отходов неликвидной древесины и прочих отходов), включая погрузку, транспортирование отходов с последующей утилизацией (захоронением) на полигоне; расчистка и содержание квартальных просек шириной не менее 3 метров; прочистка, обновление и устройство противопожарных минерализованных полос (ширина 2,8 м); валка погибших и поврежденных лесных насаждений; монтаж (замена) элементов конструкций информационных щитов и шлагбаумов, включая погрузку, доставку, с использованием видов работ и материала.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!