Мэрия Самары направит 19 млн рублей на расчистку лесов от валежника и мусора

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который расчистит леса, расположенные на территории города, от мусора. Начальная цена лота, сформулированного как "выполнение работ по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий", составляет 17,9 млн рублей.

Победителя торгов определят после 26 марта.

В его обязанности войдут: очистка территории городских лесов от захламленности (отходов неликвидной древесины и прочих отходов), включая погрузку, транспортирование отходов с последующей утилизацией (захоронением) на полигоне; расчистка и содержание квартальных просек шириной не менее 3 метров; прочистка, обновление и устройство противопожарных минерализованных полос (ширина 2,8 м); валка погибших и поврежденных лесных насаждений; монтаж (замена) элементов конструкций информационных щитов и шлагбаумов, включая погрузку, доставку, с использованием видов работ и материала.