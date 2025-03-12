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Происшествия

В Сызрани оштрафовали подрядчика, сорвавшего договор с муниципальным учреждением

СЫЗРАНЬ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По требованию сызранской прокуратуры директор и юридическое лицо компании (название не указывается, - прим. ред.) привлечены к ответственности за нарушение сроков выполнения муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Самарской области

Сызранское МКУ "Служба городского хозяйства" заключило муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в Юго-Западном районе, а также на установку арт-объектов. Однако юридическое лицо нарушило установленные контрактом сроки выполнения работ.

"По итогам проверки в отношении директора организации и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, если такое нарушение повлекло за собой расторжение контракта в одностороннем порядке или нарушение сроков его исполнения".

Суд по результатам их рассмотрения назначил наказание директору общества в размере 30 тыс. рублей, юридическому лицу — 150 тыс. рублей.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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