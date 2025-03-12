В Сызрани оштрафовали подрядчика, сорвавшего договор с муниципальным учреждением

По требованию сызранской прокуратуры директор и юридическое лицо компании (название не указывается, - прим. ред.) привлечены к ответственности за нарушение сроков выполнения муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сызранское МКУ "Служба городского хозяйства" заключило муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в Юго-Западном районе, а также на установку арт-объектов. Однако юридическое лицо нарушило установленные контрактом сроки выполнения работ.
"По итогам проверки в отношении директора организации и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, если такое нарушение повлекло за собой расторжение контракта в одностороннем порядке или нарушение сроков его исполнения".
Суд по результатам их рассмотрения назначил наказание директору общества в размере 30 тыс. рублей, юридическому лицу — 150 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.