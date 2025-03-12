Из-за тумана в Самаре возможны задержки авиарейсов

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В среду, 12 марта, из-за сильного тумана в Самарской области в аэропорту "Курумоч" возможны задержки рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани в соцсетях.