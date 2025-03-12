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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Кешбэк 100% на оплату тарифа: билайн запустил акцию за пополнение баланса

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С ее помощью можно удвоить бонусными рублями сумму пополнения баланса в первый месяц после покупки сим-карты.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Смысл акции достаточно прост: нужно лишь купить новую сим-карту оператора (вы можете приобрести новый номер или перейти в билайн, сохранив свой прежний), выбрать в приложении оптимальный для вас процент кешбэка, пополнить счет, активировать кешбэк и получить на баланс удвоенную сумму в виде бонусных рублей.

Таким образом можно получить до 10 000 бонусных рублей, которыми можно оплачивать услуги связи и подключенные к тарифу опции, а также домашний интернет с билайн тв в течение года или даже больше — все зависит от параметров вашего тарифа.

Сергей Анохин, генеральный директор билайна:

"Мы проанализировали потребности клиентов и создали лучшее предложение на рынке — кешбэк 100% на оплату тарифа. Это позволит нашим новым клиентам получить дополнительную выгоду и пользоваться сервисами билайна в два раза дольше. Подобного кешбэка сегодня нет ни у одного оператора, при этом мы тщательно просчитали параметры акции так, чтобы сделать её максимально интересной и выгодной для клиентов. Пилотный запуск в нескольких регионах показал отличные результаты, и теперь мы масштабируем эту идею на всю страну".

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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