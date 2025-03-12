В Самарской области по итогам февраля насчитали 828,4 тыс. частных инвесторов

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В Самарской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2025 г. составило 828,4 тыс. (+7 947 за февраль), сообщает пресс-служба биржи. Из них в феврале на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 91 138 частных инвесторов.