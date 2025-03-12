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Инвестиции Финансы

В Самарской области по итогам февраля насчитали 828,4 тыс. частных инвесторов

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2025 г. составило 828,4 тыс. (+7 947 за февраль), сообщает пресс-служба биржи. Из них в феврале на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 91 138 частных инвесторов.

Самарская область занимает десятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Башкортостана, Ростовской области, Татарстана и Челябинской области в топ-10 регионов России по числу физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Самарской области, составило 137 тыс.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца составило 35,98 млн, ими открыто 66,33 млн счетов.

Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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