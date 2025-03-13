В среду, 12 марта, Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация из Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым.
В состав делегации вошли представители ключевых министерств республики, крупных ассоциаций и организаций.
В рамках визита состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с представителями делегации из Узбекистана, в которой также приняли участие члены регионального правительства, общественный помощник губернатора Самарской области, генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. Основной темой обсуждения стало укрепление и расширение двустороннего сотрудничества.
Глава региона поприветствовал гостей на самарской земле, подчеркнув значимость дружественных и партнерских отношений с республикой.
"Программа работы вашей делегации достаточно насыщенная. Знаю, что вы успели познакомиться со многими направлениями и отраслями развития Самарской области, — сказал Вячеслав Федорищев. — Мы, конечно же, руководствуемся примером стратегического партнерства и добрососедства, который демонстрируют наши лидеры — президенты России и Узбекистана".
Губернатор подчеркнул, что месяц назад, во время визита в Узбекистан в составе российской делегации, обсуждал с президентом республики возможности взаимного обмена, партнерства и совместной работы.
"Уверен, что в рамках вашей рабочей поездки вы смогли увидеть эти перспективы", — добавил Вячеслав Федорищев.
Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. В последние годы отношения между регионом и дружественной страной активно развиваются, в том числе благодаря совместному участию в международных выставках, а также обмену бизнес-миссиями. Успешно сотрудничают с узбекистанскими партнерами и предприятия области, экспортируя продукцию промышленного и агропромышленного комплексов.
На встрече стороны подробно обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и развития беспилотной авиации.
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