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Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация из Узбекистана

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 марта, Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация из Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В состав делегации вошли представители ключевых министерств республики, крупных ассоциаций и организаций.

В рамках визита состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с представителями делегации из Узбекистана, в которой также приняли участие члены регионального правительства, общественный помощник губернатора Самарской области, генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. Основной темой обсуждения стало укрепление и расширение двустороннего сотрудничества.

Глава региона поприветствовал гостей на самарской земле, подчеркнув значимость дружественных и партнерских отношений с республикой.

"Программа работы вашей делегации достаточно насыщенная. Знаю, что вы успели познакомиться со многими направлениями и отраслями развития Самарской области, — сказал Вячеслав Федорищев. — Мы, конечно же, руководствуемся примером стратегического партнерства и добрососедства, который демонстрируют наши лидеры — президенты России и Узбекистана".

Губернатор подчеркнул, что месяц назад, во время визита в Узбекистан в составе российской делегации, обсуждал с президентом республики возможности взаимного обмена, партнерства и совместной работы.

"Уверен, что в рамках вашей рабочей поездки вы смогли увидеть эти перспективы", — добавил Вячеслав Федорищев.

Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. В последние годы отношения между регионом и дружественной страной активно развиваются, в том числе благодаря совместному участию в международных выставках, а также обмену бизнес-миссиями. Успешно сотрудничают с узбекистанскими партнерами и предприятия области, экспортируя продукцию промышленного и агропромышленного комплексов.

На встрече стороны подробно обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и развития беспилотной авиации.

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