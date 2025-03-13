Самарцев предупредили о фальшивом сливочном масле из Ингушетии

Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на коллег из Ингушетии сообщило, что в продаже может находиться фальшивое сливочное масло ООО "Курскмаслопром" (юридический адрес — 386001, республика Ингушетия, г. Магас, ул. Назарбаева, зд. 2, офис 2).

Согласно маркировке на упаковке масло производят в нескольких районах республики — Назрановском, Джейрахском и в городе Магас. Однако по указанным адресам указанное ООО деятельность не осуществляет.

"Таким образом, производство молочной продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан", — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре попросили самарцев проинформировать Управление в случае обнаружения такого масла.