Ночью опасность атаки БПЛА в Самарской области сохранялась 2 часа

В ночь на пятницу, 14 марта, в Самарской области вновь была объявлена опасность атаки БПЛА, передает ГУ МЧС по Самарской области.
Опасность объявили в 00:47, а отменили около 2:30 утра.
В ночь на пятницу, 14 марта, в Самарской области вновь была объявлена опасность атаки БПЛА, передает ГУ МЧС по Самарской области.
Опасность объявили в 00:47, а отменили около 2:30 утра.
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Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.