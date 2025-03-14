16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка, продолжают получать региональную выплату "Тольяттиазот" оценил реализацию профориентационного проекта Социальный проект "Вызов" в Самаре помог воссоединить семью Институт коррекционной педагогики выпустил методическое пособие по изучению платформы цифровой грамотности для незрячих детей билайндлядетей.рф В "Центрах местного сообщества" оздоровилось более 100 тыс. россиян

Соцподдержка Общество

В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка, продолжают получать региональную выплату

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области поступило уже более 1700 заявлений от молодых мам на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева с ноября прошлого года начала действовать новая мера молодых мам. Те, кто родил первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, получают региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Получить выплату могут молодые женщины, родившие первенцев после 1 сентября 2024 года.

Одной из тех, кто уже получил эту меру государственной поддержкой, стала 24-летняя Наталья Карпова из Самары. Ее сыну Владиславу исполнилось три месяца, а молодая мама уже думает о его будущем. Сейчас семья живет в однокомнатной квартире. В планах — улучшить жилищные условия, и единовременная губернаторская выплата поможет в этом.

"Я видела в новостях о том, что планируется такая выплата. Потом узнала в соцзащите, какие нужны документы, где мне все рассказали. Все оформила я онлайн — через портал. После одобрения выплата пришла буквально в течение нескольких дней. И мы ее отложили на улучшение жилищных условий", — рассказывает Наталья.

Подать заявление на получение выплаты можно в управлении социальной защиты по месту жительства или онлайн — на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

"Право получить эту выплату имеет женщина, обладающая гражданством Российской Федерации и имеющая постоянную либо временную регистрацию на территории Самарской области. Обратиться за ней можно в течении одного года со дня рождения первого ребенка", — рассказала Юлия Герасимова, старший инспектор ГКУ СО "Управление социальной защиты населения Самарского округа" (Промышленный район).

На территории региона действуют и другие меры поддержки для семей с детьми. Одна из них — подарок новорожденному. Его вручают при выписке из родильного дома маме первого ребенка, имеющей постоянную регистрацию на территории Самарской области. Наталья Карпова тоже получила такой подарок и очень обрадовалась его содержимому, поскольку в него входят предметы ухода, постельные принадлежности, одежда и другие необходимые малышу вещи. В регионе только за первые два месяца этого года уже было выдано более 1200 подарков.

С 2025 года подарок для первенца, а также ряд некоторых мер поддержки семей с детьми, будут предоставляться в рамках нового национального проекта "Семья", реализация которого началась по решению главы государства Владимира Путина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6