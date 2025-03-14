В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка, продолжают получать региональную выплату

В Самарской области поступило уже более 1700 заявлений от молодых мам на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева с ноября прошлого года начала действовать новая мера молодых мам. Те, кто родил первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, получают региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Получить выплату могут молодые женщины, родившие первенцев после 1 сентября 2024 года.
Одной из тех, кто уже получил эту меру государственной поддержкой, стала 24-летняя Наталья Карпова из Самары. Ее сыну Владиславу исполнилось три месяца, а молодая мама уже думает о его будущем. Сейчас семья живет в однокомнатной квартире. В планах — улучшить жилищные условия, и единовременная губернаторская выплата поможет в этом.
"Я видела в новостях о том, что планируется такая выплата. Потом узнала в соцзащите, какие нужны документы, где мне все рассказали. Все оформила я онлайн — через портал. После одобрения выплата пришла буквально в течение нескольких дней. И мы ее отложили на улучшение жилищных условий", — рассказывает Наталья.
Подать заявление на получение выплаты можно в управлении социальной защиты по месту жительства или онлайн — на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
"Право получить эту выплату имеет женщина, обладающая гражданством Российской Федерации и имеющая постоянную либо временную регистрацию на территории Самарской области. Обратиться за ней можно в течении одного года со дня рождения первого ребенка", — рассказала Юлия Герасимова, старший инспектор ГКУ СО "Управление социальной защиты населения Самарского округа" (Промышленный район).
На территории региона действуют и другие меры поддержки для семей с детьми. Одна из них — подарок новорожденному. Его вручают при выписке из родильного дома маме первого ребенка, имеющей постоянную регистрацию на территории Самарской области. Наталья Карпова тоже получила такой подарок и очень обрадовалась его содержимому, поскольку в него входят предметы ухода, постельные принадлежности, одежда и другие необходимые малышу вещи. В регионе только за первые два месяца этого года уже было выдано более 1200 подарков.
С 2025 года подарок для первенца, а также ряд некоторых мер поддержки семей с детьми, будут предоставляться в рамках нового национального проекта "Семья", реализация которого началась по решению главы государства Владимира Путина.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р