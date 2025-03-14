В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка, продолжают получать региональную выплату

В Самарской области поступило уже более 1700 заявлений от молодых мам на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева с ноября прошлого года начала действовать новая мера молодых мам. Те, кто родил первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, получают региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Получить выплату могут молодые женщины, родившие первенцев после 1 сентября 2024 года.

Одной из тех, кто уже получил эту меру государственной поддержкой, стала 24-летняя Наталья Карпова из Самары. Ее сыну Владиславу исполнилось три месяца, а молодая мама уже думает о его будущем. Сейчас семья живет в однокомнатной квартире. В планах — улучшить жилищные условия, и единовременная губернаторская выплата поможет в этом.

"Я видела в новостях о том, что планируется такая выплата. Потом узнала в соцзащите, какие нужны документы, где мне все рассказали. Все оформила я онлайн — через портал. После одобрения выплата пришла буквально в течение нескольких дней. И мы ее отложили на улучшение жилищных условий", — рассказывает Наталья.

Подать заявление на получение выплаты можно в управлении социальной защиты по месту жительства или онлайн — на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

"Право получить эту выплату имеет женщина, обладающая гражданством Российской Федерации и имеющая постоянную либо временную регистрацию на территории Самарской области. Обратиться за ней можно в течении одного года со дня рождения первого ребенка", — рассказала Юлия Герасимова, старший инспектор ГКУ СО "Управление социальной защиты населения Самарского округа" (Промышленный район).

На территории региона действуют и другие меры поддержки для семей с детьми. Одна из них — подарок новорожденному. Его вручают при выписке из родильного дома маме первого ребенка, имеющей постоянную регистрацию на территории Самарской области. Наталья Карпова тоже получила такой подарок и очень обрадовалась его содержимому, поскольку в него входят предметы ухода, постельные принадлежности, одежда и другие необходимые малышу вещи. В регионе только за первые два месяца этого года уже было выдано более 1200 подарков.

С 2025 года подарок для первенца, а также ряд некоторых мер поддержки семей с детьми, будут предоставляться в рамках нового национального проекта "Семья", реализация которого началась по решению главы государства Владимира Путина.