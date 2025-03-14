Электросетевое хозяйство региона готово к прохождению паводка и пожароопасному периоду

Функции дежурной службы регионального штаба по безопасности энергоснабжения будут переданы самарскому филиалу ПАО "Россети-Волга". Планируется, что эти обязанности организация начнет исполнять с первого мая текущего года. Это и другие решения были приняты на заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения потребителей, которое состоялось под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова.

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства Михаил Белоусов, министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань, представители тарифных органов, ресурсоснабжающих организаций, МЧС. В режиме видеоконференцсвязи к рассмотрению повестки дня присоединились главы муниципалитетов.

Участники также рассмотрели особенности обеспечения электроснабжения в период паводка, пожароопасный период, а также итоги процесса консолидации территориальных сетевых организаций.

В начале совещания Михаил Смирнов отметил, что прошлый осенне-зимний период организации энергоснабжения региона прошли достойно.

"В этот период мы сталкивались с определенным количеством происшествий, были некоторые шероховатости в решении данных вопросов, но в целом хочу поблагодарить коллективы сетевых организаций, сотрудников муниципалитетов, работающих в слаженном режиме, с большой самоотдачей. Хочу поблагодарить всех, кто был на дежурствах, помогал проходить зимний период без существенных нарушений, в целом мы их не допустили", - отметил он.

Директор филиала ПАО "Россети-Волга" — "Самарские распределительные сети" Станислав Чуфистов сообщил, что организация готова приступить к обязанностям дежурной службы регионального штаба. С сентября прошлого года компания является системообразующей территориальной сетевой организацией, которая отвечает за координацию деятельности всех ТСО и надежность электроснабжения в Самарской области. До этого функционал дежурной службы был возложен на АО "Самарская сетевая компания", однако эта организация не является системообразующей.

Станислав Чуфистов также остановился на предварительных итогах работы по консолидации сетевого хозяйства области. Изменения были инициированы министерством энергетики РФ. "Россети — Волга" сейчас активно заключают договоры с сетевыми организациями региона (а всего их в Самарской области порядка 30) о порядке использования объектов электросетевого хозяйства.

11 договоров уже заключены, еще по 16 продолжается работа. Совсем небольшие организации-посредники, которые не обслуживали должным образом свои объекты, прекращают работу с абонентами. Основная цель преобразований — повысить надежность энергоснабжения потребителей и сформировать единый центр реагирования при возникновении нештатных ситуаций.

"Мы сейчас в рамках штаба ещё раз фиксируем, что эти договоры в установленном законном порядке и при наличии законных оснований надо заключить в силу того, что системообразующая территориальная сетевая организация в соответствии с федеральным законодательством несет ответственность за обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителя. И это должно быть оформлено соответствующими договорами", — отметил Михаил Смирнов.

На заседании рассмотрели готовность сетевых организаций к паводковому и пожароопасному периодам. В этом году половодье ожидается на 16-18 дней раньше обычного. Если события пойдут по наименее благоприятному сценарию, подтопления могут затронуть несколько районов области.

"Ожидается выход воды на пойму и начало подтопления 32 населенных пунктов в 10 районах: Кинель-Черкасском, Кинельском, Кошкинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском, Елховском, Богатовском, Борском и Похвистневском. Данные предупреждения составлены по верхней границе прогноза, то есть при наихудшем стечении обстоятельств", — сообщил начальник ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов.

Уровень воды в реках Самарской области, по прогнозам, останется в пределах нормы. Исключение — реки Чагра и Сызранка, где уже наблюдается повышение уровня воды.

В Управлении МЧС России по Самарской области сформировали и отрабатывают 42 модели возможных подтоплений.

"По результатам разработанных моделей имеется риск подтопления 975 жилых домов с населением более 200-300 человек и 952 приусадебных участка", — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по самарской области Алексей Крючков.

Представители энергоснабжающих организаций доложили о подготовке к периоду весеннего таяния снега. Производится обваловка и опашка объектов сетевого хозяйства, проводятся проверки укомплектованности аварийного запаса оборудования и материалов, укомплектованности персоналом аварийных бригад, готовность резервных источников электроснабжения, исправность систем информирования граждан.

В заключение глава регионального кабмина призвал руководителей сетевых организаций, глав муниципальных образований еще раз проверить все болевые точки, лично проанализировать все проблемные ситуации, чтобы предстоящий весенне-летний период не принес неприятных сюрпризов потребителям.