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Продолжается прием заявок на Всероссийский грантовый конкурс "Центры новых возможностей-2025"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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До 25 марта продолжается прием заявок для участия во Всероссийском грантовом конкурсе "Центры новых возможностей-2025", объявленного уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Цель конкурса — поддержка создания и развития кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.

"Общий грантовый фонд конкурса — 100 миллионов рублей. Размер гранта зависит от номинации. В категории центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно получить до 2 миллионов рублей. В категории кризисных семейных центров — до 3 миллионов рублей. Количество победителей определит экспертный совет конкурса, результаты объявят до 1 июня 2025 года", — рассказала Мария Львова-Белова.

Помощь родителям детей с инвалидностью и семьям в трудной жизненной ситуации — это часть мер по профилактике социального сиротства и внедрению семьесберегающего подхода.

Кризисные центры для комплексной поддержки семей, в которых родители не разлучаются с детьми, сегодня особенно востребованы. Создание такой инфраструктуры такой же важный и необходимый шаг для профилактики социального сиротства.

К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, а также государственно-общественные организации. Выделенные средства можно будет направить на закупку необходимого технического и бытового оборудования, на ремонт помещений, административные и другие расходы.

"Конкурс дает возможность развивать стационарные и полустационарные формы услуг в рамках перепрофилирования домов ребенка, социально-реабилитационных центров, других учреждений и использовать свободные мощности для оказания помощи семьям", — добавила Мария Львова-Белова.

Организаторами конкурса выступают Благотворительный фонд "Страна для детей" совместно с Благотворительным фондом поддержки социальных и культурных проектов "Царьград" и благотворительным фондом Андрея Мельниченко.

В 2024 г. для участия в конкурсе было подано более 260 заявок из 73 регионов страны. Экспертный совет определил 15 победителей из разных уголков страны — от Запорожья до Камчатки. Кроме того, еще пять субъектов получили помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услуги открытых центров охватили уже более 3,5 тыс. семей с детьми.

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