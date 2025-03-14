В Самаре завершился чемпионат "Профессионалы": со студентами встретились представители ведущих компаний региона

Экспертная сессия проекта "Рацио_КОД" (12+) прошла на площадке регионального оператора Всероссийского чемпионатного движения (12+).

"Рацио_КОД" — направлен на развитие научно-технического творчества, которое позволяет студентам колледжей и техникумов углублять как знания в своей профессиональной области, так и приобретать универсальные навыки. Именно их, как правило, не хватает выпускникам системы среднего профессионального образования (СПО) для работы в высокотехнологичных отраслях", — отметила директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман.

"Для учащихся важно как можно раньше начать общаться с работодателями. Ребята должны понять, как правильно работать в команде, и развить в себе способности принимать самостоятельные, творческие и неординарные решения", — добавила Ольга Чистякова, и. о. директора Самарского техникума промышленных технологий.

В течение нескольких месяцев студенты СПО и их наставники будут решать 9 проектных кейсов. Реальные задачи, в том числе научно-технические, презентовали представители крупных работодателей — АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", ООО "УК Волгаэнергопром", ООО "Тесвел" и др. Свои рационализаторские решения команды колледжей представят на ежегодной выставке осенью.

"Раньше мы не испытывали дефицита в наборе рабочего персонала или младшего инженерного состава, а сейчас это реальная проблема. Подобного рода взаимодействие с молодежью на ранних этапах позволит выстроить крепкую коммуникацию", — считает начальник технического отдела "Газпром трансгаз Самара" Павел Осипов.

Студенты с интересом погружались в кейсы тех предприятий, на которых хотели бы работать в дальнейшем. Так, студент 2-го курса Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова Илья Буслаев — будущий электромонтер. Он отметил для себя задачу по термоусадке от "Электрощит Самара", куда и планирует трудоустроиться.

Масштабный двухнедельный чемпионат "Профессионалы" подошел к концу. Новый опыт, знания, знакомства — всё это приобрели участники чемпионата. Совсем скоро огласят имена всех победителей, которые представят Самарскую область на федеральных этапах.