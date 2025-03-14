16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре завершился чемпионат "Профессионалы": со студентами встретились представители ведущих компаний региона Школьники Самарской области вошли в число победителей игры "Что? Где? Когда?" на Интеллектуальной олимпиаде ПФО Ремонтировали беспилотники: в СТАПМ состоялся региональный этап конкурса «Профессионалы» Лучшие среди школьников: в Самарской области продолжается чемпионат "Профессионалы" среди юниоров В Тольятти состоится открытый семинар Русской инженерной школы

Образование Общество

В Самаре завершился чемпионат "Профессионалы": со студентами встретились представители ведущих компаний региона

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Экспертная сессия проекта "Рацио_КОД" (12+) прошла на площадке регионального оператора Всероссийского чемпионатного движения (12+).

Фото: sovainfo.ru

"Рацио_КОД" — направлен на развитие научно-технического творчества, которое позволяет студентам колледжей и техникумов углублять как знания в своей профессиональной области, так и приобретать универсальные навыки. Именно их, как правило, не хватает выпускникам системы среднего профессионального образования (СПО) для работы в высокотехнологичных отраслях", — отметила директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман.

"Для учащихся важно как можно раньше начать общаться с работодателями. Ребята должны понять, как правильно работать в команде, и развить в себе способности принимать самостоятельные, творческие и неординарные решения", — добавила Ольга Чистякова, и. о. директора Самарского техникума промышленных технологий.

В течение нескольких месяцев студенты СПО и их наставники будут решать 9 проектных кейсов. Реальные задачи, в том числе научно-технические, презентовали представители крупных работодателей — АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", ООО "УК Волгаэнергопром", ООО "Тесвел" и др. Свои рационализаторские решения команды колледжей представят на ежегодной выставке осенью.

"Раньше мы не испытывали дефицита в наборе рабочего персонала или младшего инженерного состава, а сейчас это реальная проблема. Подобного рода взаимодействие с молодежью на ранних этапах позволит выстроить крепкую коммуникацию", — считает начальник технического отдела "Газпром трансгаз Самара" Павел Осипов.

Студенты с интересом погружались в кейсы тех предприятий, на которых хотели бы работать в дальнейшем. Так, студент 2-го курса Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова Илья Буслаев — будущий электромонтер. Он отметил для себя задачу по термоусадке от "Электрощит Самара", куда и планирует трудоустроиться.

Масштабный двухнедельный чемпионат "Профессионалы" подошел к концу. Новый опыт, знания, знакомства — всё это приобрели участники чемпионата. Совсем скоро огласят имена всех победителей, которые представят Самарскую область на федеральных этапах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6