Минстрой инициировал проверку недостроя, с крыши которого подростки сбрасывают на людей камни и бутылки

В соцсетях распространилась информация о подростках, которые с крыши недостроя на пересечении улиц Гая и Врубеля бросают в прохожих камни, куски льда и стеклянные бутылки. В министерстве строительства Самарской области сообщили, что инициируют проверку по данному факту.
"Министерство строительства Самарской области категорически осуждает подобные хулиганские действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Мы уже инициировали проверку данного недостроенного объекта, вся полученная информация будет передана в правоохранительные органы для привлечения ответственных лиц. Также будут приняты дополнительные меры по усилению контроля и ограничению доступа к заброшенным и строящимся зданиям", - рассказали в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что безответственное поведение подростков недопустимо, и подобные случаи не должны повторяться.
"Призываем родителей и педагогов усилить разъяснительную работу, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем", - заключили в минстрое.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.