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Происшествия

Минстрой инициировал проверку недостроя, с крыши которого подростки сбрасывают на людей камни и бутылки

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В соцсетях распространилась информация о подростках, которые с крыши недостроя на пересечении улиц Гая и Врубеля бросают в прохожих камни, куски льда и стеклянные бутылки. В министерстве строительства Самарской области сообщили, что инициируют проверку по данному факту.

"Министерство строительства Самарской области категорически осуждает подобные хулиганские действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Мы уже инициировали проверку данного недостроенного объекта, вся полученная информация будет передана в правоохранительные органы для привлечения ответственных лиц. Также будут приняты дополнительные меры по усилению контроля и ограничению доступа к заброшенным и строящимся зданиям", - рассказали в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что безответственное поведение подростков недопустимо, и подобные случаи не должны повторяться.

"Призываем родителей и педагогов усилить разъяснительную работу, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем", - заключили в минстрое.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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