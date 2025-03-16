Минстрой инициировал проверку недостроя, с крыши которого подростки сбрасывают на людей камни и бутылки

В соцсетях распространилась информация о подростках, которые с крыши недостроя на пересечении улиц Гая и Врубеля бросают в прохожих камни, куски льда и стеклянные бутылки. В министерстве строительства Самарской области сообщили, что инициируют проверку по данному факту.

"Министерство строительства Самарской области категорически осуждает подобные хулиганские действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Мы уже инициировали проверку данного недостроенного объекта, вся полученная информация будет передана в правоохранительные органы для привлечения ответственных лиц. Также будут приняты дополнительные меры по усилению контроля и ограничению доступа к заброшенным и строящимся зданиям", - рассказали в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что безответственное поведение подростков недопустимо, и подобные случаи не должны повторяться.

"Призываем родителей и педагогов усилить разъяснительную работу, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем", - заключили в минстрое.