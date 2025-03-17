Из Южного города до Самары планируют запустить новый маршрут

Из микрорайона Южный город до а/c "Аврора" в Самаре планируют запустить новый автобусный маршрут. Об сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Комментируя работу общественного транспорта в отдаленных районах Самары и граничащих с ней микрорайонов (Кошелев, Кошелев-парк, Петра Дубрава, Волгарь, Южный город и Южный город-2), где сообщение обеспечивается по межмуниципальным маршрутам, министр сообщил, что сейчас в правительстве региона в разработке находится новый маршрут.

Он позволит связать Южный город и Самару и будет курсировать до автостанции "Аврора".

"Сейчас мы проводим конкурсы по тем маршрутам, на которых перевозчики отказались работать. Пытаемся найти новые варианты и пересмотреть маршруты так, чтобы это было экономически целесообразно перевозчикам, чтобы не было нелегальных перевозок", - прокомментировал Сергей Карпов в эфире из Центра управления регионом. - Рассматриваем возможность сделать отдельные маршруты, которые не будут заходить в Южный город-2, а будут сразу идти на Самару. Цель - сделать их как можно короче, то есть до а/с "Аврора", где пассажиры могли бы пересесть на городские маршруты. Это позволит сократить затраты перевозочного цикла на транспортировку пассажиров".

По словам министра, сейчас новый маршрут тестируется, изучается информация, сколько нужно совершить оборотных рейсов.

"Мы общаемся с депутатами, жителями и перевозчиками, в том числе по вопросам, связанным с расписанием транспорта. Есть нюансы, которые мы решаем прямо в текущем моменте. Поэтому все жалобы, которые к нам приходят, рассматриваем оперативно. И, пользуясь этой информацией, выстраиваем деятельность", - заключил Сергей Карпов.